현대차, 최근 5일 개인 70만 3825주 순매수... 주가 22만 9500원(-0.86%)

현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 470,994 전일가 231,500 2021.03.10 12:48 장중(20분지연) 는 10일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.86% 내린 22만 9500원에 거래되고 있다. 거래량은 45만 9189주로 전일 거래량 대비 37.06% 수준이다. 현대차는 국내 1위의 완성차 업체로 알려져 있다.

3월 5일 하나금융투자의 송선재 연구원은 '코나EV 관련 악재가 소멸되는 가운데, 새로운 성장동력으로 자리매김할 아이오닉 브랜드가 본격적으로 출시되는 시점에서 관련 모멘텀이 반영될 것으로 판단함. 특히, 아이오닉5의 유럽 출시 후 소비자 평가가 중요한 변수인데, 전기차 시장에서의 입지뿐만 아니라 아이오닉의 HW플랫폼인 E-GMP에 대한 평가를 통해 향후 모빌리티 시장에서 제휴 대상으로서의 매력을 가늠해 볼 수 있을 것. '이라며 현대차의 목표가를 30만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 현대차를 70만 3825주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 31만 9696주 순매도, 41만 8645주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr