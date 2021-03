목표 달성 앱 '챌린저스', 누적 거래액 1000억원 돌파

B2B 서비스 선보이며 시장 확대…누적 참가 건수도 200만 달성

[아시아경제 김철현 기자] 목표 달성 플랫폼 '챌린저스'를 운영중인 화이트큐브(대표 최혁준)는 서비스 출시 2년 4개월 만에 누적 거래액 1000억원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

2018년 11월 서비스를 선보인 챌린저스는 이번에 누적 거래액 1001억원, 누적 참가건수 200만건 달성이라는 성과를 거뒀다. 챌린저스는 누구나 원하는 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 앱으로, 이용자들은 운동, 학습, 시간관리, 감정관리 등 500여 종 이상의 미션에 참여할 수 있으며 원하는 목표의 주제가 없을 경우 스스로 새롭게 만들어 도전할 수 있다.

챌린저스는 기업 간 거래(B2B) 영역에서도 기업들이 자사 브랜드 및 캠페인을 효과적으로 알릴 수 있는 채널로 자리를 잡고 있다. 지난해 8월에는 기업들이 임직원들의 행복증진, 심리건강, 자기계발, 업무효율 개선 등을 위한 다양한 미션을 설계할 수 있도록 돕는 '임직원 전용 챌린지'를 출시해 서비스 다각화에 나서기도 했다.

챌린저스의 연간 누적 거래액에서 B2B 비중은 지난해 13%였으며 올해 1분기의 경우 37% 규모까지 올라설 것으로 보인다. 올 초부터 제휴 챌린지 서비스와 기업 임직원 전용 챌린지를 도입하는 기업들이 증가하고 있는 만큼 연내 전체 거래액 중 B2B 서비스가 차지하는 비중은 50%까지 상승할 것으로 예상되고 있다.

최혁준 화이트큐브 대표는 "양질의 챌린지 프로그램을 제공하기 위해 각계 전문가와 협업을 계획하고 유수의 기업들과 계속해서 제휴를 논의 중에 있는 만큼 올 한 해 더욱 가시적인 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr