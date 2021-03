[특징주]해운주는 연일 상승세…대한해운·HMM·팬오션 등↑

[아시아경제 이선애 기자] 해운주가 10일 상승세를 보이고 있다.

이날 오전 9시44분 현재 대한해운은 전일대비 2.56% 오른 3600원에 거래되고 있다. HMM 3.47% 오른 2만850원, 팬오션은 1.38% 오른 5890원을 기록중이다. 해운 운임 상승에 따른 실적 개선 기대감으로 연일 상승세를 지속하고 있는 것으로 풀이된다.

