LG화학은 이날 오전 9시22분 기준 전일대비 4.76% 오른 90만2000원에 거래되고 있다. 중국의 전기차 판매량이 증가했다는 소식이 전해지면서 전날 미국 증시에서 테슬라가 20% 가까이 급등한 여파로 풀이된다.

LG화학은 전기차 베터리를 제조하는 LG에너지솔루션을 분사한바 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr