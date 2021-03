SK브로드밴드, B tv 캐릭터 ‘브로비’ 공개

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 ‘러블리(Lovely) B tv’를 상징하는 새 캐릭터 ‘브로비(Broby)’를 10일 공개했다.

브로비는 밝은 성격의 새하얀 북극곰으로 브로드밴드(브로)와 B tv(비)에서 이름을 따왔다. TV 시청을 좋아하는 '콘텐츠 마니아' 브로비가 범람하는 미디어 속에서 다양한 콘텐츠를 한 공간에서 즐길 수 있는 B tv의 매력에 빠져 'B tv 세상'에 정착했다는 콘셉트다.

브로비의 특징은 커다란 귀. 언제나 주변 사람들의 이야기에 귀 기울인다. 고객과의 소통을 강조하는 B tv의 철학을 담았다고 한다. 브로비의 듬직한 외형은 B tv의 믿음직스럽고 안정적인 서비스를 상징한다. SK브로드밴드 관계자는 "미디어 시장에서 공유·확산의 가치가 중요해진만큼, 브로비가 고객과 콘텐츠의 연결고리 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

SK브로드밴드는 브로비 캐릭터를 다양한 매체에 적용해 고객 접점을 넓혀갈 예정이다. 공식 홈페이지와 B tv 서비스 내 각종 배너, 모바일 B tv, SNS 채널 등에 활용된다. 브로비 자체 굿즈를 판매해 캐릭터 상품성을 높이는 방안도 검토 중이다.

SK브로드밴드는 "브로비는 남녀노소 누구에게나 밝고 편안한 이미지를 주는 캐릭터"라며 "브로비 출시를 통해 Lovely B tv의 브랜드 정체성이 일관적이고 효과적으로 전달될 것으로 기대한다"고 말했다.

