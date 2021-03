[클릭 e종목]에스오일, 올해 영업익 2조 이상 증가 ‘목표주가↑’

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 10일 에스오일( S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 570,392 전일가 88,100 2021.03.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에스오일, 에프씨아이 주식 82억원어치 취득S-OIL, 연료전지기업 국내 최대주주 올라서…수소사업 진출사실상 감산 기조 유지한 OPEC+…정유업계, 실적 개선 시동 close )에 대해 투자의견 '매수' 유지와 목표주가를 기존 10만5000원에서 12만원으로 14.3% 상향한다고 밝혔다.

에스오일의 올해 1분기 영업이익은 3090억원으로 전 분기 대비 231.8% 증가하며 시장 기대치(1731억원)를 크게 상회할 전망이다. 올해 연간 영업이익은 1조2657억원으로 작년 대비 2조3000억원 이상 증가할 예상이다. SK와 GS 등이 올해 3~4월 CDU(총 57만B/D)의 정기보수를 진행할 것으로 전망되는 가운데 에스오일은 올해 플랜트들의 셧다운이 없어 물량 측면의 감소 효과가 제한된다. EV 침투율 확대에도 불구하고 작년과 올해 200만B/D 이상의 세계 정제설비들의 폐쇄·전환으로 하반기로 갈수록 정유 수급·마진이 개선세를 보일 것으로 예상된다. 작년 부진한 스프레드를 기록했던 PX·벤젠 등 방향족 제품들은 올해 다운스트림 공급 능력 증가로 작년 대비 마진 회복세가 완연할 전망이다. 윤활기유 또한 올해 역내 순증 물량이 80만t으로 재작년 대비 25% 불과하는 등 견고한 수익성을 유지할 것으로 추정된다.

이동욱·권준수 키움증권 연구원은 "수소 사업도 확대중"이라면서 "성장성이 큰 수소 시장 진출을 위해 아람코와 사업 협력 강화, 연료전지 기업에 투자 및 수소충전소 추가 설치 등을 확대하고 있다"고 있다.

