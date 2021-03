롯데백화점 "셀프 초이스 바 이용하세요"…쉬운 와인 정보 제공

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 10일 와인 초보자들이 고민 없이 상품을 고를 수 있는 ‘와인 셀프 초이스 바’를 선보인다고 밝혔다.

셀프 초이스 바는 본점(지난 5일)과 잠실점(오는 12일)에 오픈한다. 수많은 종류의 와인들 중 어떤 와인을 골라야 할지 고민하는 와인 초보자들의 선택에 도움을 주는 공간이다.

롯데백화점은 기존 개별 브랜드 중심으로 와인을 제안했던 것과 달리 직접 선정한 와인을 가격대별 등급으로 분류하고 판매 순위로 진열한다. 2만원대의 가볍게 마시기 좋은 ‘라이트’ 등급, 3~4만원대의 기본기에 충실한 ‘베이직’ 등급, 5~7만원대의 특별하게 즐기는 ‘프라임’ 등급으로 나눠 예산에 맞게 추천 와인을 고를 수 있게 했다. 향후에는 바캉스 시즌용 와인이나 선물용 와인 등 분기별 다른 테마들로 와인을 선정해 진열할 예정이다.

또한 셀프 초이스 바에서 제공하는 다양한 와인 정보들은 풀바디, 타닌 등 고객이 이해하기 어려운 전문 용어 위주의 설명이 아닌, 와인과 어울리는 음식으로 와인의 특성을 설명하는 등 고객들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 만들었다.

셀프 초이스 바 와인들의 세부 정보를 담은 소믈리에 카드를 와인 구매 고객들에게 제공한다. 소믈리에 카드는 와인 스토리, 테이스팅 TIP, 수상내역 등이 담겨져 있어 와인을 선물하거나 지인과 마실 때 자연스럽게 와인에 대해서 소개할 수 있고, 구매한 와인 카드를 모으면 나만의 와인 바이블도 만들 수 있다.

롯데백화점 관계자는 “와인 셀프 초이스 바를 통해 처음 와인에 입문하는 고객 뿐만 아니라 어떤 와인을 구매할지 고민하는 고객들이 와인을 쉽게 이해하고 구매할 수 있게 하고자 만들었다”며 “앞으로도 고객들에게 이색적인 구매 경험을 제공하는 다양한 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

