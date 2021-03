[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 9일 오후 영등포 타임스퀘어의 독도체험관 등 공공문화복지공간 조성 현장을 점검하고 있다.

이 날 현장에는 김영주 국회의원, 김정태·최웅식 서울시의원, 고기판 영등포구의회 의장을 비롯한 구의원들과 교육부의 학교혁신지원실장, 동북아교육대책팀장 및 동북아역사재단 이사장, 정책기획관 등 관계자들이 함께 독도체험관 및 영등포역사관 공간조성 기본 구성(안)에 대해 논의한 후 조성현장을 둘러보았다.

채현일 구청장은 "타임스퀘어의 공공문화복지공간 조성 공사가 차질없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr