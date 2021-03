진주시, 진주 역사관 건립 유물 많이 기증해 주세요

(재)일본 향우회 등 5개 향우회에 시장 서한문

국가 등록문화재 지정 ‘보병과 더불어’ 악보 동봉

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 진주 역사관 건립을 위한 유물 수집을 알리는 서한문을 (재)일본향우회 등 5개 향우회 회장단에게 발송했다고 9일 밝혔다.

서한문은 타향에서 고향을 아끼고 사랑하는 향우회원들에 대한 안부 인사와 함께 우리 시의 역사적 정체성과 역사관을 바로 세우고 자랑스러운 역사를 후대에 물려주기 위해 추진하고 있는 역사관 건립에 전시·활용할 유물을 기증받고 있음을 알리는 내용이다.

서한문에서는 향우들이 소중히 간직했던 자료 하나하나가 진주의 역사가 돼 후손들에게 전달 될 수 있다는 점을 강조했다.

서한문을 발송하면서 2월 8일부터 19일까지 시청에서 ‘시민의 손으로, 진주의 역사를’ 이라는 주제로 개최된 기증 유물전에 특별 전시됐던 작곡가 이상근의 ‘보병과 더불어’ 악보를 실물 크기로 재현 동봉해 발송했다.

보병과 더불어 악보는 시에서 이상근 유족에게 기증받아 국가등록 문화재로 신청해 지난해 국가등록 문화재 제791호로 지정됐다.

시는 이와 함께 관내 초·중·고등학교와 공공기관 등 180여 기관에도 악보를 발송해 우리의 문화유산의 우수성을 홍보하며 교육 자료로 활용할 수 있게 했다.

시는 현재 진주의 사라져가는 흔적을 되살리고 후세대에 전해 줄 우리의 역사를 수집하기 위해 각종 문헌자료, 사진영상자료, 예술작품, 유품, 육필 원고를 기증받고 있다.

