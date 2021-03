경남도, 지속 가능한 사회적거리두기 개편안 논의

9일, '제1차 생활방역협의회' 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 9일 도청에서 사회적 거리두기 체계 개편(안)에 대한 전문가 의견 등을 수렴하기 위해 '제1차 생활방역협의회'를 개최했다.

생활방역협의회 공동위원장인 김선주 경남도 감염병관리지원단 단장이 주재한 회의에는 관련 전문가들 뿐 아니라 자영업자를 대변할 위원도 추가로 위촉돼 참석했다.

이날 협의회에서 도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발생 현황과 예방 접종 추진 상황을 설명하고, 지난 5일 공청회에서 발표한 사회적 거리두기 체계 개편(안)을 공유했다.

특히 '자율과 책임을 기반으로 한 지속 가능한 거리두기 체계구축'을 목표로 진행되고 있는 거리두기 개편 방안에 대해 각계각층의 의견을 수렴하는 등 심도 있는 논의가 진행됐다.

김선주 위원장은 "오늘 주신 의견에 대해서는 정부에 건의해 지속 가능한 사회적 거리두기 개편안이 만들어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

아울러 신종우 경남도 복지보건국장은 "이번 사회적 거리두기 개편은 4차 유행을 억제하고 대응하려는 방안으로 이른 시일 내 시행되기 위해서는 도민 여러분들의 방역 수칙 준수가 필요하다"고 당부했다.

한편 도에서는 그간 시군과 관련 단체·협회의 현장 의견을 지속해서 수렴했으며, 오늘 협의회에서 개진 된 의견과 함께 거리두기 체계 개편에 반영되도록 정부에 건의할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr