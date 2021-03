해남군 ‘치유와 힐링’ 위한 포스트 코로나 숲 관광으로 간다

흑석산 치유의 숲 완료, 금강산 둘레길 조성 숲 관광 자원화 본격

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 코로나 시대 비대면 관광의 확산에 대비해 깨끗한 자연경관과 숲의 가치는 높이는 숲 자원화 사업에 속도를 내고 있다고 9일 밝혔다.

해남읍의 진산(鎭山)이자 군민들의 휴식처로 사랑받고 있는 해남군 금강산에는 명품 둘레길이 조성된다.

총연장 34.26㎞의 둘레길은 오는 2023년까지 금강산, 만대산 일대 기존 임도와 등산로 26㎞를 연결하고, 미개설 구간에는 신설임도 8㎞를 조성한다. 둘레길은 주요 노선에 소규모 숲속 정원을 조성하고, 자갈길, 흙길, 모래길, 꽃길 등 다양하게 구성한다.

또한 기존 임도 내에 있는 해남읍 전경을 조망할 수 있는 구간을 비롯해 편백·백합 나무숲 구간, 광활한 들녘과 주작산·흑석산의 절경이 조화를 이룬 구간 등도 둘레길 내로 편입시켜 볼거리, 즐길 거리를 확충해 나갈 계획이다.

올해는 자전거를 타고 달릴 수 있는 바이킹 길로 옥천면 신계∼영신 구간에 임도 1.5㎞를 신설하는 등 연차별 계획에 따라 둘레길 조성을 차질 없이 추진해 해남읍권의 대표 둘레길로 육성해 나갈 계획이다.

해남의 대표적 휴양림, 흑석산 치유의 숲도 착공 4년 만에 조성을 완료하고 본격 운영된다.

계곡면 흑석산 자연휴양림 인근 50㏊에 조성된 치유의 숲은 180㎡의 치유센터를 비롯해 치유 프로그램 실, 치유숲길, 치유정원 등이 들어섰다.

특히 치유의 숲은 음이온 발생량이 많은 참나무 군락지를 중심으로 740m의 무장애 데크 길과 350m 흑(黑) 돌길이 조성돼 휴양객들이 피톤치드 가득한 숲길을 걸으며 치유할 수 있도록 하고 있다.

치유의 숲은 지난해 6월 준공 이후 코로나 확산 우려로 정식 개장이 미뤄져 오고 있는 상황으로 올해는 트리하우스 등 야외시설을 보완하고, 3월 말부터 산림 치유프로그램을 정식 운영할 예정이다.

또한 휴양림 내 20년 이상 경과한 노후 숲속의 집 16동을 신축하고, 정원, 수영장 등 노후 휴양시설을 현대화해 산림휴양 관광시설로 집중적으로 조성할 계획이다.

치유 숲 조성으로 연간 3만여 명이 찾는 흑석산 자연휴양림을 비롯해 유아숲체험원과 함께 치유와 산림교육을 융합한 산림 복합단지를 이룸으로써 해남의 대표적인 산림 휴양시설로 자리매김할 것으로 기대되고 있다.

해남군은 전체 면적의 43%를 차지하는 산림을 가치 있는 숲으로 육성하기 위해 올해 지역특화조림, 특용수조림 등을 통해 66㏊의 황칠나무를 집중 심어 군민 소득기반을 조성하고, 편백, 단풍, 홍가시 등 131㏊의 경관 수종으로 대단위 산림 경관자원을 중장기 육성할 계획이다.

또한 산림재해 예방을 위해 올해 산림유역관리사업, 사방댐 조성 등 5개소 19억 원을 투입해 신규 사방시설을 조성하는 등 재해 예방시설 확충에 노력하고 있다.

명현관 군수는 “코로나 이후 해남의 청정 자연과 숲을 활용한 힐링 관광자원의 가치가 어느 때보다 높아지고 있다”면서 “산림경영에 충실하면서도 역사, 문화, 경관을 아우르는 각계의 충분한 의견을 담아 숲 자원화를 적극적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr