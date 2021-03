모바일 함양사랑상품권, 10% 특별할인 판매 시행

10일부터 1인당 최대 30만원까지, 할인 규모 5억원 소진 시까지



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 모바일 함양사랑상품권을 10일부터 1인당 월 최대 30만원까지, 구매 금액의 10% 특별할인 판매 행사를 한다고 9일 밝혔다.

이번 특별할인 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사회적 거리두기 등으로 침체한 지역 상권의 활성화와 소비 촉진을 위한 것이다.

모바일 함양사랑상품권은 제로페이 상품권 구매 앱(경남 지역 상품권, 경남은행 투유뱅크, 농협은행 올원뱅크 앱 등)에서 살 수 있다.

특별할인 판매량이 소진될 때까지 진행되며, 법인에 대해서는 할인하지 않으며 판매 규모는 5억원으로 관내 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있으며, 표기 금액은 5000원권, 1만원권, 5만원권, 10만원권 등 총 4종이다.

소비자는 모바일 함양사랑상품권을 통한 제로페이 결제 시 현금영수증을 요청하지 않아도 30%의 소득공제 혜택을 받을 수 있다.

제로페이 가맹점인 소상공인은 별도의 결제수수료(상시 근로자 수 5인 미만, 연 매출 8억원 이하 기준)가 없다.

아직 제로페이 가맹점에 가입하지 않은 소상공인은 온라인이나 가까운 읍면 사무소, 군청 일자리경제과에서 가입 신청하고, 가맹점 신청을 했지만, 아직 시스템 연결을 하지 않은 가맹점에서는 이른 시일에 사후 관리 절차를 완료하는 것이 좋다.

10일 현재 제로페이 가맹점은 802개로 꾸준히 증가하고 있으며, 가맹점 현황은 군 홈페이지에 상시 게시하고 있다.

지류형 함양사랑상품권의 경우에는 이번 특별할인에 포함되지 않으며, 다음에 실시할 예정이다.

차은탁 일자리경제과장은 “이번 특별할인은 코로나19 등으로 침체한 지역 상권의 활성화와 소비 촉진을 위해 실시하는 것으로 어려운 시기를 함께 극복할 수 있도록 군민과 관계기관·단체의 많은 이용을 바란다”고 말했다.

