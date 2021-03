합천군, 도시재생추진단·행정협의회 회의 개최

도시재생 뉴딜 공모사업 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군는 군청 소회의실에서 ‘2021년 합천군 도시재생 뉴딜 공모사업’ 추진을 위하여 소관부서와 관계기관 실무자 20여명이 참석한 가운데 도시재생추진단·행정협의회 회의를 개최했다고 9일 밝혔다.

도시재생추진단과 행정협의회는 도시재생 활성화 계획 수립을 위한 군 자체 협의기구며, 활성화 계획의 타당성 및 실효성을 검증하여 공모사업 선정 시 실질적인 사업효과를 높이기 위함이 목적이다.

이날 회의에서는 합천읍 지역 활력 선도거점사업에 청년이 실제로 참여할 방안 마련과 최근 한국지질자원연구원에서 발표한 초계분지의 운석 충돌로 생성된 지역이라는 점을 부각해 소규모천문대 및 운석 공원 조성 등 다양한 의견이 제시되기도 했다.

최용남 합천군 부군수는 인사말을 통해 "도시재생 활성화 계획이 군의 변화와 혁신을 선도할 수 있도록 전문가와 각계각층의 다양한 의견을 수렴해 내실 있는 계획이 수립될 수 있도록 역량을 모아달라"고 당부했다.

한편 합천읍·초계면 활성화 계획은 도시재생 대학, 주민협의체 회의, 전문가컨설팅 등을 거쳐 올해 5월경 국토부 공모에 신청할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr