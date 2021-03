카카오톡 4번째 탭에 '카카오쇼핑' 신설…선물·쇼핑·라이브 한곳에

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오커머스는 카카오톡의 별도 탭에 카카오커머스 서비스들을 한데 모은 '카카오쇼핑'을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번에 추가된 신규 탭 ‘카카오쇼핑’은 카카오톡 내 4번째 탭으로, 기존의 #(샵)탭과 더보기 탭 사이에 위치한다. 그동안 '더보기' 탭을 통해 카카오커머스가 운영하는 선물하기, 메이커스, 쇼핑하기, 카카오쇼핑라이브 등의 서비스를 이용할 수 있었다면, 이번 개편 후 통합된 공간을 통해 이용자들의 접근성이 높아질 것으로 예상된다.

카카오 쇼핑의 테마는 매월 30~40개로 운영되며, 관련 테마 상품들은 '오늘의 테마'라는 카드 형식의 콘텐츠를 통해 매일 새롭게 업데이트 될 예정이다.

아울러 카카오쇼핑라이브를 ‘카카오쇼핑’ 화면 최상단에 배치해 라이브 커머스에 대한 이용자 접근성도 확대한다. 이용자는 카카오쇼핑을 통해 라이브 방송 중인 카카오쇼핑라이브를 실시간으로 시청 가능하며 지난 방송들도 확인 할 수 있다.

특히 카카오쇼핑라이브는 카카오쇼핑 오픈 시점에 맞춰 1일 1~2회 진행하던 라이브 커머스를 1일 5회 이상으로 지속 확대할 예정이다. 그동안 모든 방송을 카카오쇼핑라이브가 직접 기획·제작했던 것과 달리 일부 편성은 브랜드와 유통사가 직접 기획한 라이브를 송출하는 시스템으로, 보다 다채로운 라이브가 카카오쇼핑을 통해 이용자에게 제공될 것으로 보인다.

그 외 선물하기 등 카카오커머스에서 운영하는 서비스에서 진행하는 행사를 소개하거나, ‘가정의 달’ 등 각종 기념일과 시즌에 맞는 상품을 서비스별로 추천하는 영역도 운영한다.

새롭게 선보이는 카카오쇼핑은 iOS와 안드로이드 카카오톡 v9.2.5 이상으로 업데이트 후 이용 가능하다.

