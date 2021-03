[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천시는 김충섭 시장이 8일 코로나19 상황에서도 대면 업무가 불가피한 필수노동자를 응원하기 위해 '고맙습니다. 필수노동자' 챌린지에 동참<사진>했다고 9일 밝혔다.

이번 챌린지는 코로나19 장기화 속에 대면 업무를 수행할 수밖에 없는 보건의료, 사회복지, 돌봄 서비스, 환경미화 등 관련 분야에 종사하는 필수노동자들에게 고마움과 응원을 전하는 릴레이 캠페인이다.

김충섭 시장은 "코로나19로 어렵고 힘든 상황에서도 우리 모두의 안전과 일상을 지키기 위해 현장에서 헌신하고 계시는 필수노동자 여러분들의 노고에 진심으로 감사드린다"고 전했다.

박겸수 강북구청장의 지명을 받아 이번 챌린지에 동참한 김충섭 시장은 챌린지를 이어갈 다음 주자로 송언석 국회의원, 강임준 전북 군산시장, 배기철 대구 동구청장을 지목했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr