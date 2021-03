[아시아경제 황준호 기자] 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 70,400 전일대비 900 등락률 +1.29% 거래량 260,479 전일가 69,500 2021.03.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -2.88%.한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정에스티팜, 주가 8만 6300원 (-3.25%)… 게시판 '북적' close 은 미국 소재 바이오텍 회사와 90억7168만원 규모의 허가 신청용 저분자 신약 원료의약품 공급 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금액은 지난 2019년 연결 매출액의 9.7%에 해당한다. 계약기간은 오는 11월 30일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr