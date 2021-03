윤석열 놓고 '거목'이라는 野 '거품'이라는 與

성일종 "원칙·소신있는 사람"

송영길 "檢·대통령 역할 달라"

[아시아경제 이현주 기자] 유력 대선후보로 떠오른 윤석열 전 검찰총장의 정치 행보를 두고 여야는 각자의 셈법 속에서 결이 다른 평가를 내놓고 있다. 야당은 대체로 긍정적 평가를 하며 ‘러브콜’을 보내는 분위기고, 여당은 그의 존재감을 평가절하 하는 모습이다. 여권의 또다른 유력 대권주자 이재명 경기도지사는 ‘미래지향적 정치를 해달라’는 당부를 보내기도 했다.

성일종 국민의힘 비상대책위원은 9일 라디오에 나와 윤 전 총장을 ‘국민후보’라고 지칭했다. 성 위원은 "국민의 여망을 받고 있는 것 아닌가 생각한다"고 말했다. 윤 전 총장과 김종인 국민의힘 비상대책위원장 간 사전 교감이 있었다는 보도에 대해선 "(그런 일은) 없었다"고 단언하면서도 "사람이 바르다, 그리고 국가를 경영할 만한 그런 원칙과 소신이 있는 사람으로 위원장은 평가하고 있다"고 전했다.

이 지사는 이날 당무위원회 참석 위해 국회를 찾은 길에 기자들이 윤 전 총장을 평가해달라고 하자 "어떤 일을 할지 잘 모르겠지만 당연히 정치할 것으로 보인다"며 "다만 구태정치하지 말고 미래지향적 정치를 해주면 국민·국가, 본인에게도 도움되지 않을까 한다"고 뼈 있는 말을 던졌다. 윤 전 총장의 지지율 고공행진에 대해선 "지지율이라고 하는 게 바람 같은 것이어서 언제 또 갈지 모르는 것 아니겠나"고 했다.

이 지사가 다소 중의적인 표현을 쓴 것과 달리 더불어민주당 지도부는 대체로 직접적인 비판의 목소리를 냈다. 홍익표 정책위의장은 이날 라디오에서 "제1야당인 국민의힘에 유력 주자가 없다 보니까 쏠림 현상이 생겼다"고 평가절하했다. 송영길 의원도 "부정부패를 척결하고 수사하는 검사의 역할과 국가의 안보를 지켜내고 경제를 살려내는 그러한 리더십은 차원이 다른 문제"라며 정치 분야에서의 성공 가능성을 회의적으로 평가했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr