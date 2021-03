김진욱 "공수처 검사 이달 임명, 내달초 수사 시작"

[아시아경제 김대현 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 공수처 검사 임명을 이달 내로 끝내고, 다음 달 초 수사를 시작할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

김 처장은 9일 오전 정부과천청사에 출근하며 취재진과 만나 "공수처가 빨리 수사해야 한다는 기대가 있어 가능하면 이달 내 임명까지 끝낼 수 있도록 하겠다"며 이같이 말했다.

그는 오는 12일 처음 열리는 인사위원회에서 구체적인 면접일정을 보고할 계획이라며 "최대한 당겨서 검사 면접을 하겠다"고 설명했다. 또한 "공수처가 빨리 수사를 할 것을 기대하기 때문에 그것에 맞춰서 하려고 한다"고 언급했다.

김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건의 공수처 수사 여부를 두고 "이번 주 늦지 않게 적절한 방식으로 밝힐 것"이라고 답했다. 그는 공수처 검사와 수사관 선발이 완료될 때까지 사건을 갖고 있다가 직접 수사할 가능성이 있는지 묻는 질문에 "모든 가능성이 열려 있다"고 말했다.

서울중앙지검이 해당 사건의 피의자인 이규원 검사를 수사하고 있다는 언론 보도와 관련해선 "아직 검찰로부터 인지 통보가 온 것은 없다"고 밝혔다. 이어 공수처로 이첩되면 함께 검토할 것인지 묻는 질문에 "아직 수사 초기로 보인다"면서도 "당연히 관련 사건이고 중요 사건"이라고 답했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr