뮤지컬 '포미니츠' 내달 초연…뮤지컬 배우 양준모 기획·개발

[아시아경제 최동현 기자] 독일의 동명영화를 원작으로 한 뮤지컬 '포미니츠'가 내달 7일부터 5월23일까지 무대에 오른다.

정동극장은 몽타주컬처앤스테이지의 기획·개발 작품 뮤지컬 '포미니츠'가 기획공연 무대로 4월7일부터 5월23일까지 초연된다고 9일 밝혔다.

뮤지컬 포미니츠는 크리스 크라우스 감독의 2006년작 동명 독일영화를 원작으로 했다. 국내 창작진들에 의해 뮤지컬로 재탄생해 이번에 창작 초연으로 선뵌다. 원작 영화는 실화를 바탕으로 8년의 긴 제작 기간으로 화제를 모았다. 2007 독일 아카데미에서 최우수작품상과 여우주연상을 수상했고 세계 37개 영화제 22개 부문상 후보에 올랐다. 유럽 바바리안영화제, 상하이 영화제 등 국제영화제에서 최고 작품상과 관객상을 휩쓸었다.

양준모 예술감독은 이 작품을 뮤지컬로 제작하기 위해 영화감독을 통해 직접 독일 원작 저작권을 획득했다. 양준모 예술감독은 “2007년 우연히 영화를 접한 후 무대화에 욕심을 갖게됐다"면서 "실화를 바탕으로 하는 작품이라는 점에서 매력을 느꼈고, 천재 피아니스트 제니가 보여주는 피아노 연주 퍼포먼스가 공연 무대에 올려 졌을 때 많은 감동을 줄 것이란 확신이 있었다"고 말했다.

포미니츠는 피아노를 사이에 두고 마주한 두 여성의 이야기를 그렸다. 천재적 재능을 가진 피아니스트이지만, 살인수로 복역 중인 18세 소녀 ‘제니’와 2차 세계 대전 이후 60년동안 여성 재소자들에게 피아노를 가르쳐 온 ‘크뤼거’가 루카우 교도소에서 만난다. 세상에 대한 불신과 분노로 스스로를 격리시킨 제니와 평생을 과거에 갇혀 살아온 크뤼거. 겉모습부터 음악을 대하는 태도까지 서로 정반대의 모습인 두 사람에겐 오직 ‘피아노’가 인생의 전부다. 이 공통점 하나로 두 사람은 서로를 통해 비로소 각자 상처로부터의 해방과 치유의 과정을 경험한다.

박소영 연출은 뮤지컬 포미니츠에 대해 “관객이 상상할 수 있는, 조금 더 무대적 어법을 살려 공연만의 매력을 선보일 것"이라고 말했다. 원작 영화에 대해 박 연출은 “인물간의 섬세한 심리 묘사가 돋보이는 작품”이라며 “영화는 영화만의 매력이 있다면, 무대는 무대만의 매력을 보여줄 수 있도록 공연성을 살리기 위해 노력하고 있다"고 전했다.

지난해 7월 300대 1의 경쟁률을 뚫고 선발한 ‘제니’ 역에는 제3회 한국뮤지컬어워즈 여자신인상을 수상한 김환희와 제5회 한국뮤지컬어워즈 여우주연상을 수상한 김수하가 나란히 캐스팅 됐다. 두 사람은 이번 작품에 캐스팅 되자마자 ‘제니식 피아노 연주’를 위해 공연 본격 연습이 시작되기 5개월 전부터 피아노 연습에 매진했다.

‘제니’와 피아노를 통해 소통하는 ‘크뤼거’ 역에는 최근 뮤지컬 '호프'에서 열연한 뮤지컬 배우 김선영과 뮤지컬 '메노포즈', '맘마미아' 등을 통해 뮤지컬 인기스타를 넘어 영화 '써니' 등 다방면에서 활약 하고 있는 배우 김선경이 캐스팅됐다.

공연은 코로나19 거리두기 관련 ‘띄어앉기’ 좌석제로 진행된다. 오는 17일 1차 티켓을 오픈한다. 오전 10시 정동극장 홈페이지에서 예매가능하며, 오후 2시 인터파크를 통해 예매 가능하다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr