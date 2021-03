강동구 고덕비즈밸리 제8차 용지공급

고덕강일지구 자족기능시설용지 1-4, 1-6BL 용지공급... 업무시설·연구시설 사용 기업…4월19일까지 사업계획서 접수

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 지난 2월19일 고덕비즈밸리 내 자족기능시설용지에 대한 제8차 용지공급공고를 시행, 4월19일까지 기업 대상으로 사업계획서를 접수받는다.

이번 공급대상용지는 2개 필지(자족1-4, 자족1-6)로 첨단업종, 정보통신산업, 엔지니어링 업종 등 업무시설 및 연구시설 사용 목적의 기업을 유치하게 된다.

용지규모는 자족1-4 957㎡, 자족1-6 908㎡이며, 용지공급을 원하는 기업에서는 2개 대상획지 중 1개 획지를 지정, 사업계획서(▲기업현황 ▲사업계획 ▲건축계획 등)를 작성, 구비서류와 함께 제출하면 된다.

신청자격은 유치업종에 해당하는 개별법인 또는 2개 이상의 법인으로 구성된 연합체로, 공급대상토지에 이중으로 신청할 수 없다.

또 투기적 접근 방지 및 실입주 목적의 기업 유치를 위해 건축물 보존등기 이후부터 5년간 전매가 금지되고 사업자가 주용도 시설의 50% 이상을 준공일로부터 5년간 직접 사용해야 하며, 수도법상 공장설립 및 승인이 제한되니 주의해야 한다.

접수된 사업계획서는 관련분야 전문가로 구성된 기업유치평가위원회의 공정한 심사를 거치게 되며, 용지공급대상자로 선정된 기업은 서울주택도시공사로 추천돼 계약을 진행하게 된다.

현재, 고덕비즈밸리 자족기능시설용지 1~7차 용지공급공고를 진행, 22개 기업(컨소시엄 포함시 36개 기업) 및 지식산업센터가 선정돼 서울주택도시공사와 계약이 체결된 상태, 이번 8차 용지공급 대상자까지 선정되면 고덕비즈밸리 자족기능시설용지의 공급이 모두 완료된다.

이정훈 강동구청장은 “고덕비즈밸리를 통하여 지역 일자리 창출과 경제기반을 강화할 것으로 기대한다”며 “우수 기업 및 연구시설 등을 중점적으로 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 말했다.

8차 용지공급공고에 대한 자세한 내용은 강동구 홈페이지(분야별정보→주택/도시/건설→업무단지조성→공지사항)에서 확인할 수 있으며, 강동구 투자유치과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr