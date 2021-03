노원 바이오의료단지 조성 속도 낸다

8일 오후2시30분 노원구청에서 ‘노원 바이오 정책자문단’ 3차 회의 개최... 오승록 노원구청장, 정책 자문위원 및 서울시 주요 관계자 등 참석 ... 빅 데이터?임상실증센터 조성 계획, 홍릉 바이오단지와의 상생발전 전략 수립 등 SN-BMC 성공적 조성 위한 추진전략 논의

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 8일 ‘노원 바이오 자문회의’를 개최하면서 창동 차량기지 이전부지에 바이오 의료단지(SN-BMC)의 성공적 조성을 위한 활동에 들어갔다.

지난해 5월 발족한 ‘노원 바이오 정책자문단’은 바이오정책 분야 3명, 미래의료 분야 3명, 바이오산업 분야 3명, 혁신 클러스터 분야 2명 등 관련 부문 전문가 11명으로 구성됐다.

이들 자문단은 노원구와 서울시가 추진하고 있는 서울 노원 바이오의료단지(SN-BMC) 구상안을 토대로 구체적 실행방안을 제안·자문하는 역할을 맡고 있다.

서울 노원 바이오의료단지(SN-BMC)는 남양주로 이전이 확정된 창동차량기지 등 일대 25만㎡(7.5만평) 부지에 들어설 예정이다.

세계 최고 수준의 연구병원과 관련 기업, R&D 연구소 등을 유치해 바이오의료 산업 생태계를 구축하겠다는 것이 노원구와 서울시 구상이다.

이를 위해 현재 서울시는 ‘서울 바이오메디컬 클러스터 육성 및 유치전략 방안 마련 용역’이 진행 중이며, 올해 하반기에는 서울 노원 바이오의료단지(SN-BMC) 마스터플랜 발표를 앞두고 있다.

이날 자문단 회의는 바이오 의료단지 조성을 위한 사업 전반에 대한 논의 자리로, 핵심 앵커시설인 빅 데이터 센터와 임상실증센터 조성 계획, 국내 대형병원 유치를 위한 사업 추진 현황, 정부와의 협력 방안 마련 등에 대한 내용들이 다뤄졌다.

‘서울 바이오 헬스 클러스터 구축 글로벌 경제 수도 완성’을 주제로 강연도 진행했다.

서울대병원 신상도 기획조정실장은 “K-BIO 산업은 대한민국의 차세대 성장동력”이라며 “SN-BMC의 성공적 조성을 위해서는 서울대병원, 고려대병원, 경희의료원 등 강북에 위치한 세계 최고 수준의 6개 대학병원과 상호 협력해 시너지 효과를 낼 수 있는 방향으로 추진돼야 할 것”이라고 말했다.

또 자문 및 토론 시간에는 빅 데이터 공유와 활용방안, 홍릉 바이오단지와 연계 및 상생발전 전략 수립 등에 대한 심도 있는 논의가 오갔다.

오승록 구청장은 “서울 노원 바이오의료단지 조성 사업이 더디지만 조금씩 속도를 내고 있다”면서 “자문위원들이 주신 고견을 토대로 앞으로 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

