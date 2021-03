광주교육청 고위 공직자의 불법 주차 이유…“문콕 당할까봐”

공직자들, 청사 내 불법 주차 만연…단속은 전무



민원인 “주차 공간 없어 몇 바퀴를 돌아야 하는지”



[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시교육청 소속 직원들의 ‘선 넘는’ 주차 행태가 빈축을 사고 있다.

주차 공간 부족이라는 관공서의 고질적 문제가 상존하지만 그것도 솔선수범해야 하는 고위 공직자가 ‘문콕’을 우려해 민원인 통행이 잦은 출입구 등에 상습적인 불법 주차를 일삼는 것은 도를 지나쳤다는 지적이다.

8일 낮 시교육청 산하기관인 광주시교육정보원 청사 앞. 민원인이 드나드는 출입구 계단 한 방향에는 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 팰리세이드 등 4대의 차량이 일렬횡대 형태로 세워져 있었다.

해당 SUV는 공교롭게도 시교육청 고위 공직자 차량으로 확인됐다.

그는 시교육청과 시교육정보원이 한 울타리, 다른 건물에 위치해 있다 보니 본청이 만차인 경우 이곳에 불법 주차를 해오던 것으로 파악됐다.

시교육청에 따르면 본청과 시교육정보원에 상주하는 직원은 509명이다. 주차 공간은 시교육청 45면, 시교육정보원 186면이다.

지어진 지 오래된 건물이다 보니 주차장이 턱없이 부족한 실정이다.

그러나 해당 고위 공직자가 주차한 장소는 엄연히 시교육정보원 출입구와 연결된 보행을 위한 통로였다.

상황이 이렇다 보니 피해는 고스란히 민원인과 또 다른 직원들에게 돌아갈 수밖에 없었다.

계단 하단 부분에 최대한 바짝 붙여 주차된 일부 차량을 피해 우회하는 일들이 빈번해졌기 때문이다.

공직자들은 불법 주차 민원 제기에도 아랑곳하지 않고 퇴근 시간대가 돼서야 차를 뺐다.

민원인 불편보다는 자신들 편의나 이익을 중요시하는 일부 공직자의 기강 해이를 엿볼 수 있는 대목이다.

시교육정보원을 찾은 한 민원인은 “관공서 내 주차 공간이 없어 어쩔 수 없이 외부에 주차해 놓고 왔는데, 이렇게 사람이 통행하는 출입구에 차들이 버젓이 세워진 것을 보면 ‘내가 어리석은 건가’라는 생각이 든다”면서 “누구는 잠시뿐인 민원 때문에 대충 아무 데나 세워 놓고 싶지 않아서 주차장을 뱅뱅 도는 줄 아느냐”고 꼬집었다.

이에 대해 시교육청은 주차 관리가 전혀 이뤄지지 않고 있다고 시인했다.

시교육청 관리자는 “코로나19 이전에는 미세먼지 저감조치 차원에서 차량 2부제 등을 시행하며 불법 주차 단속을 해왔지만, 현재는 2부제가 해제되면서 주차 관리를 하고 있지 않다”면서 “직원의 불법 주차로 민원인이 피해를 보지 않게 관리에 나서겠다”고 말했다.

불법 주차가 적발된 시교육청 고위 공직자는 “만약 교통 방해를 받는 차량이 있다면 이곳에 세우면 안 되지만, 다른 차량의 운행에 큰 지장이 없는 것 같아서 주차했다”면서 “주차면도 좁고 큰 차량이다 보니 문콕 사고가 우려됐다. 이중 주차하는 경우도 많은데 급하게 출장을 가는 경우 전화하고 기다리는 등 과정이 번거로웠다”고 해명했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr