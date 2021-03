이베스트투자증권, 유튜브 채널 ‘이리온’ 10만 구독자 달성

염승환 부장 실시간 방송에 평균 4~5000명 접속

[아시아경제 공병선 기자]이베스트투자증권의 공식 유튜브 채널이 구독자 10만명을 넘어섰다.

8일 이베스트투자증권은 공식 유튜브 채널 ‘이리온’이 구독자 10만명을 달성했다고 밝혔다. 이리온 채널의 영상 수는 약 920개이며 총 조회수 640만회 이상을 기록하고 있다.

이리온은 리서치센터의 리포트를 중심으로 진행하는 ‘이리온 리서치’와 실시간으로 국내 주식 투자정보를 알려주는 ‘이리온 브로커’, 이베스트투자증권의 여러 전문가들이 출연해 투자 관련 상식과 정보를 전달하는 ‘이리온 크리에이터’ 등 세 가지 콘텐츠로 구성돼 있다.

특히 이리온은 염승환 부장의 인기에 힘입어 실시간 방송에서 강세를 보이고 있다. 염승환 부장이 진행하는 ‘염물보(염블리에게 물어보세요)’에는 평균 4~5000명이 실시간으로 접속해 시청한다. 뿐만 아니라 ‘이경근의 주식스쿨’ ‘이승현의 주식의 민족’ 등 다른 직원의 실시간 방송에도 1000여명의 접속자가 실시간으로 시청하고 있다.

윤지호 이베스트투자증권 리서치본부장은 “제대로 된 투자정보에 목 마른 투자자의 참여 덕분에 10만 구독자를 달성할 수 있었다”며 “국내 주식 투자자들이 필요해 하는 상식과 정보를 전달하기 위해 실시간 방송을 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

