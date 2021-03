방통위, 95개 소상공인에 '방송광고 제작·송출' 지원

[아시아경제 구은모 기자] 방송통신위원회는 올해 '지역밀착형 방송광고 활성화 기반구축 사업'의 1차 지원 대상자로 소상공인 95개사를 선정했다고 8일 밝혔다.

부산·경남, 대구·경북, 대전·충청, 광주·전남, 전북, 강원·제주, 수도권 등 7개 권역별로 할당량을 정해 70개사를 우선 선발하고, 나머지 25개사는 지역 구분 없이 선발했다.

선정된 소상공인의 업종은 숙박 및 음식점업(33개사)이 가장 많았고, 도매 및 소매업(18개사), 식료품 제조업(9개사) 순으로 나타났다.

지난 1월29일부터 2월15일까지 한국방송광고진흥공사 중소기업 방송광고 지원 사업 전용 홈페이지를 통해 지원 신청을 접수한 결과 총 209개 소상공인이 신청했다. 이 가운데 서류미비 및 자격미달 업체를 제외한 174개사를 대상으로 2월24일부터 지난 3일까지 심사가 진행됐다.

심사를 통해 선정된 소상공인은 방송광고 제작비와 송출비의 90%를 최대 900만원 한도 내에서 지원받는다. 또 1:1 맞춤형 컨설팅을 통해 방송광고 제작과 송출을 포함한 마케팅 전반에 대한 체계적인 지원도 받는다.

방통위는 2차 대상은 오는 7월에 41곳을 선정, 올해 총 136곳을 지원할 계획이다.

방통위와 한국방송광고진흥공사는 지난해부터 소상공인의 성장과 지역 방송광고 시장 활성화를 위해 관련 사업을 진행하고 있다. 올해 지원 규모는 총 12억2000만원이다.

지난해에 관련 사업 지원을 받은 소상공인들은 코로나19로 인한 위기 속에서도 전년 대비 매출이 평균 13.5%, 고용자 수는 평균 27.2% 증가했다.

한상혁 방통위원장은 "앞으로도 소상공인들이 체감할 수 있고 지역방송에 도움이 되는 지원정책을 펼쳐 사업성과가 이어지도록 하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr