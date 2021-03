HS애드, 스파이크스 아시아 은상 수상

HS애드가 기획·제작한 한국관광공사의 ‘Feel the Rhythm of KOREA’ (한국의 리듬을 느끼세요!) 캠페인.

[아시아경제 임춘한 기자] LG계열 광고회사 HS애드는 8일 자사가 기획·제작한 한국관광공사의 'Feel the Rhythm of KOREA(한국의 리듬을 느끼세요!)' 캠페인이 아시아태평양 지역 대표 광고제 스파이크스 아시아에서 음악 부문 은상을 받았다고 밝혔다.

이 광고는 한국 관광 브랜드의 매력을 해외에 알려 코로나19 이후 방한을 유도하기 위해 제작된 바이럴 캠페인이다. 지난해 7월 유튜브와 SNS 등에 공개된 직후부터 인기를 끌어 개시 4개월 만에 6억 회 이상의 누적 조회 수를 달성했다.

스파이크스 아시아 측은 "익살스러운 춤과 흥겨운 음악이 한국의 아름다운 풍경과 어울려 좋은 결과를 만들어 냈다"고 평가했다.

이 캠페인은 앞서 열린 대한민국광고대상 오디오 부문 대상, 한국광고PR실학회 선정 '올해의광고PR상', 서울영상광고제 그랑프리 등을 받기도 했다.

HS애드 관계자는 “대한민국 공공기관 홍보영상의 역사에 기록될 공전의 히트를 기록할 수 있었던 배경은 전 세계적으로 사랑받을 수 있는 한국 문화 예술의 힘에 있었다”며 “앞으로도 기업이나 브랜드가 제시한 과제 자체를 해결하는 것도 중요하지만, 그에 앞서서 우리 스스로 고민해서 시장과 소비자를 움직인 결과의 차이가 다른 캠페인을 만들겠다”고 말했다.

