재보선 승부처 LH…與野, 사활 걸었다

이낙연, 단죄 의지 피력

"가장 강력한 대책 수립"

야당은 與 책임론 꺼내

LH 특위 구성 총공세

[아시아경제 오주연 기자, 박준이 기자] 4·7 재보궐선거를 코앞에 두고 터진 한국토지주택공사(LH) 직원 땅 투기 사태에 여야가 사활을 건 공방을 이어갔다. 야당은 LH 특별조사위원회를 구성하는 등 공세 총력전에 돌입했고, 여당은 재발방지를 위한 강력 대응에 나서겠다며 사태 봉합을 시도하고 있다.

이낙연 더불어민주당 대표는 8일 중앙선거대책위원회의에서 ‘강력’·‘최단’·‘다시는’ 등의 단호한 표현을 써가며 단죄 의지를 피력했다. 이 대표는 "가장 강력하게 응징하고, 가장 강력한 재발방지 대책을 최단시일 내에 수립해 다시는 이런 일이 없도록 확실히 하겠다"고 말했다. 가뜩이나 부동산 정책 불신으로 여론 불만이 커지고 있는 데에 따른 부담 때문이다. 이 대표는 "강제 수사를 통해서라도 있는 그대로 모든 것을 밝혀내고, 현행법이 허용하는 가장 강력한 처벌을 하겠다"고 재차 강조했다. 김태년 원내대표 역시 "이른바 ‘LH 투기방지법’을 3월 국회에서 최우선 처리 법안으로 추진하겠다"고 했다.

야당은 수세에 몰린 여당을 향해 본격 책임론을 꺼내들고 나섰다. 이날 국민의힘 지도부는 조사주체인 국토교통부를 문제 삼으며 정부·여당의 대응 방식을 비판하는 동시에 자체 LH 특위를 구성하겠다며 여당 공세 총력에 나섰다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 비상대책위원회의에서 "정부는 LH 직원들의 부동산 투기 관련 조사에 임한다고 하지만 그 조사가 제대로 된 조사가 될 지엔 매우 회의적"이라고 질타했다. 주호영 국민의힘 원내대표도 "4.7 선거 앞두고 이 정권에서 벌어진 이런 파렴치한 범죄 행위를 정부가 조사해서 믿을 국민 아무도 없다"며 "즉각 감사원이 감사에 착수하고 검찰이 수사를 맡고 국정조사 해야만 국민들이 납득할 수 있다"고 비판했다. 야당은 당차원에서 별도 특별조사위원회를 구성해 진상 조사에 임할 계획이다. 김 위원장은 "정부는 검찰로 하여금 철저한 수사를 지시할 것을 요구해야하며 국민의힘은 특별조사위원회를 구성해 임할 것"이라고 강조했다.

일각에서는 이번 LH 사태가 조사 결과에 따라 파급력이 달라질 수 있다는 분석이 나온다. 박상병 인하대 정책대학원 교수는 "이번 LH발 3기 신도시 전수조사 결과, 일반직원의 일탈로 그친다면 파장이 적겠지만 여당 내 거물급 인사들이 엮이게 된다면 어마어마한 폭발력을 가질 수 있다"고 내다봤다. 또한 "문재인 정부의 마지막 ‘적폐청산’으로 삼고 밀어붙인다면 오히려 현 정부의 지지율이 상승할 수도 있다"고 점쳤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr