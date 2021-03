[아시아경제 이민지 기자] 유리자산운용은 신임 최고마케팅책임자(CMO, 전무)에 오경수 전 부국증권 경영전략본부장을 영입했다고 8일 밝혔다.

서울대학교 출신인 오경수 전무는 1994년부터 올해 2월까지 부국증권에서 영업, 리스크관리 및 인사 관련본부장을 역임했다.

유리자산운용 관계자는 "최근 사모펀드 사태 등으로 붉어진 투자자 보호와 관련하여, 투자상품의 리스크 관리를 강화하고 내실을 다질 수 있는 인재를 영입했다“며 ”영업 및 마케팅 조직을 체계화 해경쟁력을 확보하는데 기여할 것으로 기대한다"고 했다.

유리자산운용은 3월 24일 주주총회에서 오경수 전무를 사내이사 및 신임 CMO로 선임할 계획이다.

