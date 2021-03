한화, 김동관표 우주사업 날개

'스페이스 허브' 출범

조직구성 마무리

[아시아경제 최대열 기자] 한화그룹 3세 김동관 한화솔루션 사장(사진)이 그룹의 핵심 신사업인 우주사업을 진두지휘하기 위해 각 계열사의 역량을 한데 끌어모은 조직을 꾸렸다. ‘스페이스 허브’라는 이름으로 운영될 이 조직은 이르면 그룹의 우주사업을 총괄하는 종합상황실로, 이르면 이달 중 출범한다.

8일 업계에 따르면 김 사장은 이달 말 열릴 한화에어로스페이스 주주총회를 전후로 스페이스 허브 조직 구성을 마무리짓고 구체적 운영 방향 등을 논의하기로 한 것으로 전해졌다. 한화에어로스페이스는 항공엔진 개발·제조를 주력으로 하는 곳으로 김 사장은 이번 주총에서 사내이사로 내정, 이사진에 합류한다. 김 사장은 한화에어로스페이스가 최근 지분을 인수한 민간 인공위성 제조·수출기업 쎄트렉아이에서도 이사직을 맡았다. 이 회사를 창업한 연구원 출신 박성동 이사회 의장이 김 사장에게 비상무이사직을 제안했고 흔쾌히 받아들였다. 해외사업 확장을 위해 김 사장의 글로벌 네트워크가 요긴할 것으로 예상된다고 판단해서다.

이 밖에 통신·영상장비를 주력으로 하는 한화시스템, 무기체계 분야별 전문인력이 있는 ㈜한화의 전문인력도 스페이스 허브의 한 축을 맡게 된다. ‘우주’를 매개로 각 계열사별로 흩어진 사업을 하나로 묶고 기술·연구분야 협업을 이뤄내는 게 목표다. 미국 회사 스페이스X나 아마존이 경쟁하고 있는 위성통신분야 진출도 염두에 뒀다. 스페이스X가 발사체 개발에 5000억원을 썼는데, 한화가 후발주자로 짧은 기간 내 따라잡기 위해선 이보다 더 큰 규모로 투자하겠다는 의지도 내디쳤다. 김 사장은 "세계적인 기업과 경쟁하기 위해서는 전문성과 전폭적 지원이 필요하다고 봤다"며 "엔지니어들과 함께 우주로 가는 지름길을 찾겠다"고 말했다.

한화그룹 본사에 마련될 스페이스 허브는 옥상옥(屋上屋) 조직보다는 종합상황실에 가깝다는 게 회사 측 설명이다. 불필요한 의사결정 구조를 걷어내고 현장 실무급 엔지니어의 의견을 더욱 활발히 교류하는 데 주안점을 뒀다. 스페이스 허브는 발사체·위성 등 제작 분야와 통신·지구 관측·에너지 등 서비스 분야로 나눠 연구하고 투자에 나설 예정이다. 김 사장은 "누군가는 해야 하는 게 우주 산업"이라면서 "사회적 책임을 다한다는 자세로 개발에 나서겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr