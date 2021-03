▲김연호씨 별세, 이용구(법무부 차관) 모친상=7일, 서울아산병원 장례식장 35호실, 발인 10일 오전 7시30분, 장지 시안가족추모공원, 02)3010-2000

* 코로나19로 인해 조문은 정중히 사양하겠다는 유가족의 뜻을 전합니다.