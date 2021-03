대구시, 코로나 1차 대응요원 'AZ백신 접종' 시작 … 권영진 시장도 우선 접종

권 시장 "'백신 안전' 시민들에게 보여주겠다"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 7일부터 정부의 신종 코로나바이러스감염증 예방접종 지침에 따라 '코로나19 1차 대응요원'에 대한 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 시작했다.

앞서 지난달 26일 대구지역의 요양병원·요양시설 65세 미만 입원·입소자 및 종사자 1만3000여명을 대상으로 AZ 백신 접종을 시작한 대구시는 지난 3일부터는 코로나19 치료병원 종사자 3000여명에 대해 화이자 백신접종에 들어갔다.

4일에는 고위험 의료기관의 종사자 등 2만1000여명을 대상으로 AZ 백신을, 7일부터는 코로나19 1차 대응요원들에 대한 같은 종류 백신 접종도 시작했다.

권영진 대구시장을 비롯해 김영애 시민안전실장, 역학조사관 등도 코로나19 1차 대응요원 자격으로 8일 오전 11시께 중구보건소에서 AZ 백신을 접종할 예정이다.

권영진 대구시장은 "재난안전대책본부장으로서 먼저 백신을 접종받아 모범을 보이고, 백신이 안전하다는 것을 시민들에게 보여줄 것"이라고 접종 전 소감을 전했다.

한편, 일반 시민들은 백신 수급상황에 따라 지역별 예방접종센터 9개소, 위탁의료기관 800여개소에서 7월부터 접종이 가능할 것으로 보인다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr