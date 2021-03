입시전문가 '성공적인 2022 대입 노하우'?

중구교육지원센터 이로움에서 18일, 25일 현직교사이자 입시전문가가 전하는 수시 준비 및 수능 공부 방법 설명...고등학생과 학부모 대상 맞춤 특강 14일까지 선착순 모집

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 오는 18일부터 중구교육지원센터 이로움에서 지역내 고등학생과 학부모를 대상으로 '고등 학부모 아카데미'를 운영한다.

2022학년도 수능은 2015교육과정으로 치르는 첫 수능으로 수시와 정시에 많은 변화가 있기에 꼼꼼히 살펴보고 준비하는 것이 매우 중요하다.

중구진학상담센터에서 준비한 이번 아카데미는 변화된 입시에 대비해 현직 고등학교 교사이자 입시전문가가 전하는 정시와 수시 준비방법으로 성공적인 대입 전략을 세우는데 도움을 주려고 한다.

맞춤특강 1탄은 18일 오후 7시 진행, EBSi 국어영역 대표강사인 김철회 교사가 수능 국어영역 공부법에 대해 강의한다.

이번 강의에서는 ▲학교 내신 준비 ▲수능 국어 영역의 문학, 비문학 공부 방법 ▲2022년 수능 국어 영역의 선택과목으로 지정된 화법과 작문, 언어와 매체에 대한 공부방법도 제시할 예정이다.

또 오는 25일 오후 7시부터 2시간동안 열리는 맞춤특강 2탄은 고등학교 진학진로 부장으로 재직 중인 오규석 교사가 ‘교과, 비교과 어떻게 준비해야하나’란 주제로 강의한다.

수시에서 중요한 과목별 교과 준비 방법과 함께 비교과 영역인 자율 활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로활동 등 생활기록부 관리 비법을 전수할 예정이다.

신청은 지역내 고등학생 및 학부모는 누구나 가능하며 12일까지 선착순으로 모집한다.

접수는 중구교육지원센터 이로움 홈페이지를 통해 이루어진다. 현장 강의와 온라인 생방송으로 동시 진행할 예정이며 유튜브 채널 '을지로 전파사'를 통해 시청 가능하다.

중구진학상담센터는 이번 고등 학부모 아카데미를 시작으로 4월부터 입학사정관들을 모시고 대학의 구체적인 평가기준에 대해 알아볼 수 있는 특강도 계획하고 있다.

자세한 사항은 중구진학상담센터로 문의하면 된다.

서양호 중구청장은 "코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 많은 청소년이 학업과 진로 설계에 어려움을 겪고 있다"며 "이번 아카데미를 통해 수험생들이 자신의 수험전략을 점검하고 성공적인 대입을 준비할 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr