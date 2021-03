"돈쭐 내주자"…'소주·번개탄' 사간 손님 극단선택 막은 마트 주인 응원 봇물

[아시아경제 최은영 기자] 최근 형편이 어려운 형제에게 공짜로 치킨을 대접한 사실이 알려지며 화제가 된 치킨집에 이어, 소주와 번개탄을 사간 손님의 극단적 선택을 막은 마트 주인의 미담에 시민들이 "돈쭐을 내주자"라며 응원을 보내고 있다.

6일 온라인 커뮤니티 상에서는 전주시 완산구 효자동에 위치한 한 마트 상호와 함께 '돈쭐 내주러 가자'는 게시글이 확산됐다.

게시글에 따르면 지난달 28일 오후 4시 45분경 이 마트에는 한 손님이 방문했다. 마트에 20여분간 머무른 이 손님은 아무말 없이 소주 2병과 함께 번개탄을 사갔고 이를 이상하게 여긴 마트 주인은 곧바로 그를 따라 나섰다.

마트 주인인 이인자(57)씨는 손님을 쫒아가 차량 번호를 확인한 뒤 112에 "소주 2병과 번개탄을 사간 손님이 있는데 느낌이 이상하다"며 신고했고 경찰은 2시간여 뒤 이 차량이 부안군 부안읍을 지나고 있는 사실을 확인했다.

이 씨의 추측대로 손님은 극단적인 선택을 생각하고 있었고, 다행히 경찰의 연락을 받고 온 가족들과 함께 무사히 귀가했다.

이후 이 씨는 연합뉴스와의 인터뷰에서 "물건을 많이 사가거나 뉴스 내용을 봤다며 처음 가게에 들러 인사하는 손님은 없었다"라면서도 "뉴스에 상호가 나가지 않았지만 단골들이 와서 자기 일처럼 기뻐하고 갔다"고 전했다.

또 "술과 번개탄을 사갔던 손님이 이번 일을 계기로 세상은 아직 따뜻하다고 믿으며 다시 한 번 힘을 낼 수 있었으면 좋겠다"라며 "만약 우리 마트에 다시 온다면 꼭 한번 안아주고 싶다"고 말해 훈훈함을 더했다.

이같은 소식에 누리꾼들 역시 "요즘 시대에 보기 드문 미담이다", "감동적이다. 귀한 생명을 구한 사장님이 대단하다" 등의 찬사를 보냈다.

경찰은 신속한 신고로 시민을 구조하는 데 도움을 준 이씨에게 감사장을 수여할 예정이다.

한편 최근 온라인 상에서 불고 있는 '돈쭐' 바람은 돈과 혼쭐의 합성어로, 훈훈한 미담을 소개하며 좋은 일을 한 가게의 물건을 팔아주자는 움직임이다.

앞서 지난달 28일에는 서울 마포구의 치킨 프랜차이즈 '철인 7호' 홍대 점주가 형편이 어려운 형제에게 공짜로 치킨을 대접해온 사실이 알려지며 '돈쭐 내야 한다'며 치킨 주문이 쇄도하기도 했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr