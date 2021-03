㈜닷넷소프트 ‘더 베스트 착한일터’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜닷넷소프트(대표이사 최병준)가 ‘2021 더 베스트(The best) 착한일터’에 선정됐다.

5일 광주사회복지공동모금회에 따르면 ㈜닷넷소프트는 지난 2019년도 착한일터 가입한 이래로 임직원 전원이 나눔에 참여하고 있다.

지난 2015년부터 매년 저소득층 학생 100명에게 2000만 원 상당의 교통카드를 지원하는 등 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

이날 열린 현판 전달식에는 최병준 ㈜닷넷소프트 대표이사와 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석한 가운데 진행됐다.

최 대표이사는 “직원들이 다함께 나눔에 동참해 선정된 만큼 그 의미가 더욱 깊다”며 “앞으로 지역사회와 함께하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 ‘착한일터’는 매월 급여에서 일정 금액을 기부하는 임직원 참여 나눔 프로그램으로 전국 1500여개 기업·기관·단체 등이 나눔문화 확산에 기여하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr