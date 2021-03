"명품 최대 70% 할인" SSG닷컴, '럭셔리 페어' 연다

8~14일 명품, 면세품, 해외직구상품 최대 70% 할인

매일 9시 선착순 4만명 최대 7% 할인쿠폰 발급…추가 청구할인도

구찌, 버버리, 프라다, 생로랑, 끌로에 등 100여개 브랜드 참여



[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 오는 8일부터 14일까지 일주일 간 명품, 면세품, 해외직구 상품을 최대 70% 할인 판매하는 '럭셔리 페어' 프로모션을 실시한다고 7일 밝혔다.

SSG닷컴 명품 할인 프로모션은 상·하반기 1회씩 연 2회만 진행하는 행사로 신학기 및 소비 심리 등을 고려해 행사기간을 3월초로 설정했다.

이번 행사는 공식스토어 상품과 병행수입 상품, 면세품 및 해외직구 상품을 폭넓게 준비한 것이 특징이다. 구찌, 버버리, 프라다, 생로랑, 끌로에 등 클래식 명품부터 메종 마르지엘라, 톰 브라운 등 트렌드 명품까지 총 100여개 이상 브랜드가 참여한다.

쿠폰을 통한 할인 혜택도 제공한다. 매일 9시부터 선착순 4만명에게 할인쿠폰 2종을 발급한다. 10만원 이상 결제시 최대 20만원까지 할인 가능한 5% 할인쿠폰과 20만원 이상 결제시 최대 15만원까지 할인 가능한 7% 할인쿠폰이다. 신세계몰과 신세계백화점몰에서 판매하는 명품, 시계, 주얼리, 직구 카테고리 상품에 적용 가능하다.

삼성, 현대, KB, 씨티 등 해당 행사카드로 7만원 이상 결제시 최대 10만원까지 추가 청구할인 적용도 가능하다. 일별 적용되는 행사카드는 프로모션 페이지에서 확인할 수 있다.

SSG닷컴은 올해 출시한 신상품을 포함해 할인 혜택이 높은 상품, 트렌드를 반영한 상품 등을 다양하게 구성했다. 구찌 공식스토어에서는 플로라 프린트가 돋보이는 '켄 스캇 스페셜 컬렉션' 42종을 새롭게 선보인다. 온라인 익스클루시브로 '켄 스캇 프린트 미니 숄더백', '켄 스캇 프린트 카드 케이스 지갑', '켄 스캇 프린트 스니커즈' 등을 소개한다.

버버리 공식스토어에서 일정 금액 이상 구매시 포커카트와 주사위세트, 펄튼 우산 등 단독 사은품을 증정한다.

병행수입 대표 상품으로는 프라다 포코노 버킷백을 34만원대부터, 버킷백을 120만원대부터 판매한다. 골든구스 및 메종 마르지엘라 스니커즈는 30만원대부터 구매 가능하다. 셀린느 미듐 버킷백은 18% 할인한 225만원에, 펜디 몬트레조 레더 미니 버킷백은 28% 할인한 177만원에 나온다.

면세품에서는 명품 선글라스 특가 행사를 준비했다. 레이벤 외 다수 브랜드를 6만원대부터 판매한다. 폴 스미스, 겐조, 에르메네질도 제냐 등 봄 명품 의류는 8만원대부터, 골든구스, 어그 키즈 등 아동 슈즈는 19만원대부터 구매할 수 있다. 롱샴 가방, 브라이틀링 시계, 스와로브스키 주얼리 등도 준비했다.

해외직구 상품은 생로랑, 보테가 베네타 등 가방을 비롯해 톰 브라운, 아크네 스튜디오, 스톤 아일랜드 등 의류 및 잡화를 특가에 판매한다.

김일선 SSG닷컴 라이프스타일담당은 "럭셔리 페어를 통해 고객 선호도가 높은 명품 브랜드 상품을 선보인다"며 "평소 장바구니에 담아뒀던 명품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr