홍영표 광주 찾은 이유 “당대표 선거 아닌, 군공항 문제 때문에 온 것”

참좋은지방정부위원장 자격으로 찾아 “군공항 이전, 정부가 앞장서야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 당대표에 도전한 홍영표 국회의원(인천 부평을)이 5일 당내 지방자치를 위한 상설기구인 ‘참좋은지방정부위원회’ 위원장 자격으로 광주광역시를 찾았다.

홍 의원은 이날 오후 1시 30분께 광주시의회에서 기자회견을 열고 “민주당대표 선거를 목적으로 광주를 찾은 게 아니라 군공항 이전이라는 지역현안을 위해 찾았다”고 말했다.

그는 “정부가 보다 적극적인 의견 수렴을 통해 군공항 이전 방안을 마련하고 그것을 통해 이전을 진행하는 방법이 모색돼야 한다”고 강조했다.

또 “현재 군공항 이전 기부대양여 방식은 근본적인 문제를 해결할 수 없다”며 “군공항 이전 취지가 훼손되지 않은 범위에서 군 공항을 통폐합 시키는 방안까지도 찾아야 한다”고 주장했다.

이어 “전국에는 12개의 군공항이 있다”면서 “군공항의 이전에는 막대한 예산이 소요되는데 노무현 정부때부터 추진된 국방개혁 2.0 등을 종합적으로 감안할 때 통·폐합의 모색도 필요하다고 본다”고 설명했다.

그러면서 “물론 군공항을 통·폐합 했을 때 군의 작전능력, 국가안보에도 지장이 없는 선 안에서 종합적인 방안을 찾아야 한다”고 덧붙였다.

말미에는 “민주당에게는 대선이 있는 내년이 중요한 한 해다”며 “대선에 앞서 경선 과정에서 후보와 그 지지세력 간 마찰과 갈등이 심해질 수 밖에 없는 데 그것을 안정시킬 방안이 중요하다”고 말했다.

더불어 “1년 남짓 남은 문재인 정부가 성공하기 위해서는 코로나 위기 극복과 경제 문제가 해결돼야 한다”면서 “그러려면 문 정부가 성공하기 위해 뒷받침하는 것이 중요하다”고 언급했다.

앞서 홍 의원은 이날 오전 광주군공항이전시민추진협의회 사무실에서 개최된 간담회에서 “지자체에만 의존한 현재의 군공항 이전사업방식은 광주·전남 간 지역 갈등만 야기시킬 뿐”이라며 “중앙정부 차원의 범정부적인 협의체 구성을 통해 적극적으로 문제를 해결해야 한다”고 강조하기도 했다.

한편 오는 5월 9일 치러지는 민주당 당대표 선거는 송영길·우원식·홍영표 의원의 3파전이 확실시 되고 있다.

이번에 선출되는 당대표는 현 이낙연 대표의 잔여임기인 내년 8월까지 당을 이끌게 된다. 내년 3월 대선과 6월 지방선거가 모두 새로운 당대표 체제에서 치르게 된다.

