[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 오는 19일까지 ‘2021 시민행복동아리 지원사업’ 대상 단체를 모집한다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 시민이 취미·취향 중심으로 소통하고 공동체 활동으로 행복을 느낄 수 있도록 지원하는 것이 골자다.

광산구는 20개 내외 모임을 선정해 80~200만 원의 활동비를 지원할 예정이다.

구성원 5인 이상이 광산구민이거나 광산구 직장인에 다니는 동아리 등 모임이 공모에 참여할 수 있다.

지난해에는 뮤지컬, 우쿨렐레, 독서, 스포츠, 봉사모임 등 10개 단체가 참여했다.

광산구는 올해 더 많은 모임을 지원하기 위해 예산을 2배 늘린 2000만 원 규모로 책정했다.

자세한 내용은 광산구 홈페이지 ‘새소식’에서 확인할 수 있다.

