KCC건설은 2672억원 규모의 대전 중구 대흥동 대흥2구역 주택재개발정비사업을 수주했다고 4일 공시했다.

계약기간은 2022년 5월15일부터 2025년 2월15일까지 33개월이다.

