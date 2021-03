[아시아경제 지연진 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 5,000 등락률 -2.08% 거래량 1,274,581 전일가 240,000 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 현대차-LG엔솔, 1조원 코나EV 리콜 비용 합의(종합)현대차-LG에솔, 코나EV 리콜 비용 3대7 부담(상보)골프황제 타이거 우즈 사고 원인 규명될까…美 경찰 블랙박스 조사 close 는 코나 전기차 등의 자발적 리콜 관련한 품질비용을 반영한 지난해 4분기 연결재무제표 기준 영업이익이 전년동기대비 7.7% 증가한 1조2543억원으로 집계됐다고 4일 공시했다. 종전 공시한 영업이익은 전년동기대비 40.9% 증가한 1조6410억원이었다.

지난해 누적영업이익은 2조7813억원(-22/9%)에서 2조3946억원(-33.6%)로 정정했다.

지난해 4분기 당기순이익도 증감율이 78.3%에서 53.3%로 내려앉았다. 지난해 당기순익은 2조1178억원(-33.5%)에서 1조9245억원(-39.6%)으로 바꼈다.

