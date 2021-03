AJ네트웍스 "종속회사 에이제이파크 지분 100% 하이파킹에 매각"

[아시아경제 지연진 기자] AJ네트웍스 AJ네트웍스 095570 | 코스피 증권정보 현재가 3,950 전일대비 20 등락률 -0.50% 거래량 43,455 전일가 3,970 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 AJ네트웍스, 지난해 영업익 360억… 전년比 101.7%↑AJ네트웍스, AJ캐피탈파트너스 모두렌탈 부문 흡수합병AJ네트웍스, 356억원에 AJ캐피탈 매각 close 는 종속회사인 에이네트웍스가 하이파킹에게 에이제이파크 지분 100%를 매각하는 양해각서를 체결했다고 4일 공시했다.

이 회사는 이번 양해각서 체결 후 실사개시일로부터 8주간 주식매매계약을 체결할 예정이며 최종 주식매각계약 체결은 거래 상대방이 하이파킹의 모회사인 휴맥스모빌리티로 변동될수 있다고 전했다.

