동국S&C, 작년 영업이익 106억원…전년比 24.7%↓

[아시아경제 지연진 기자] 동국S&C 동국S&C 100130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,840 전일대비 110 등락률 -1.85% 거래량 271,211 전일가 5,950 2021.03.04 15:19 장중(20분지연) 관련기사 동국S&C, 보통주 1주당 100원 현금배당 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주[다시 뛰자 '건설 코리아'] 건설명가 SK, 연료전지·해상풍력 '그린 뉴딜' 명가로 close 는 지난해 매출액과 영업이익이 2946억5504만원과 106억6248만원으로, 각각 전년대비 7.3%와 24.7% 줄었다고 4일 공시했다. 이 기간 당기순이익은 전년대비 57.8% 줄어든 37억7400만원을 기록했다.

한편, 이 회사는 이날 보통주 1주당 100원을 현금배당하기로 결정했다. 배당금총액은 55억3372만원, 시가배당율은 1.3%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr