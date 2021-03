보성군, 협업으로 칸막이 행정 없애는 ‘협업포인트제도’ 실시

소통하는 공직문화 정착 위해

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 보성군이 조직 내 보이지 않는 칸막이를 제거하고, 직원 간 협업을 통해 성과를 높이는 조직문화 조성을 위하여 ‘협업포인트 제도’를 시행한다고 4일 밝혔다.

협업포인트 제도는 공무원이 다른 기관 또는 기관 내 다른 부서의 공무원과 업무 과정에서 도움을 주고받거나 지식·정보·장비 등을 공유하면서 협력한 경우, 협업 포인트를 주고받음으로써 협력을 강화하기 위하여 도입됐다.

보성군은 이번 협업포인트 제도 실시로 김철우 군수가 취임 초부터 강조해 온 ‘한발 앞선 소통, 두발 빠른 행정’을 실현하고, 소통과 협업을 강조하는 정부의 정책 기조에 발맞춰 협업과 적극행정을 실천하는 문화가 정착할 것으로 기대하고 있다.

군은 제도 활성화와 직원들의 참여를 독려하기 위해 협업포인트 운영 규정을 제정했으며, 세부적으로 △업무공유, △협업행정 촉진, △혁신 잘하는 공무원을 우대해 군민 모두가 체험할 수 있는 혁신과 변화를 이끌 예정이다.

또한, 실적을 관리해서 반기별로 우수 직원을 선정해 시상금을 수여할 계획이다.

김철우 보성군수는 “적극행정뿐만 아니라 부서 간 협업, 직원 간 협업을 일상화해서 군민들이 더욱 편리하고 편안하게 행정을 접하고 서비스를 이용하실 수 있도록 노력해 나가겠다.”라고 말했다.

한편, 보성군은 행정안전부 주관 지난해 ‘지방자치단체 정부혁신평가’ 우수기관, ‘지방자치단체 적극행정 종합평가’우수기관, 전남도 주관 적극행정 우수사례 경진대회 우수상을 수상한 바 있다.

