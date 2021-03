[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 미세먼지 계절 관리제 기간인 이번 달까지 비산먼지 발생사업장을 집중점검 한다고 4일 밝혔다.

점검내용은 비산먼지 발생 사업장의 억제시설 설치 및 필요 조치 이행 여부 등이다.

점검 결과에 따라 가벼운 사항에 대해서는 현장 행정지도를 통해 자율개선을 유도하고 고의성이 있는 위반사항이 발견되면 관련 법규에 따라 고발 및 행정처분 등 엄정 조치한다.

시는 지난해 12월부터 지금까지 기준을 위반한 사업장 9개소를 적발하고 위반사항이 중대한 8개소의 사업장에 대해서는 형사고발 및 행정처분을 했다.

김상준 환경국장은 “3월은 기상 여건 등에 따라 고농도 미세먼지 발생이 빈번하게 발생할 가능성이 큰 시기인 만큼 집중점검을 해 미세먼지 저감에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr