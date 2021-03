해남군, 청년 모임 활동비 지원 ‘커뮤니티 활성화’

동아리·프로젝트팀 청년단체…12일까지 신청

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 청년들의 자율적·창의적 활동을 장려하고 교류 활성화를 통한 지역사회 참여 확대를 위해 청년 모임 활동비를 지원한다고 2일 밝혔다.

신청 대상은 해남군에 주소를 두고 거주하는 3인 이상으로 구성된 만 18세 이상 49세 이하 청년으로 구성된 동아리(소모임) 또는 프로젝트 팀이다.

지원 규모는 동아리 팀별 100만 원 내외, 프로젝트 팀별 500만 원 내외의 청년 모임 진행비, 제작비 등 활동 경비와 프로젝트 사업비 등을 지원하게 된다.

활동 분야는 동아리는 문화 기획(전시, 공연 등), 지역 공동체 교류 등이며, 프로젝트팀은 지역사회 발전을 위한 공익적 활동, 청년 문제 해결을 위한 사업 등이다.

동아리 20팀 내외, 프로젝트팀 6개 팀 내외로 선발할 계획이며, 단순 친목 도모, 정치·종교적, 일회성 목적인 동아리 등은 제외된다.

신청 기간은 오는 22일부터 내달 12일까지이고, 사업 기간은 오는 4월부터 10월까지이다.

참여 희망자는 군 홈페이지에서 서식(사업 신청서, 사업 활동 계획서, 활동비 집행계획서 등)을 내려받아 작성한 뒤 군청 인구정책과로 방문 제출, 우편 접수(등기) 또는 담당자 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 해남군청 홈페이지(고시 공고)에서 확인하거나 군 인구정책과 인구정책팀으로 전화하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

