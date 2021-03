[아시아경제 임혜선 기자] 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 349,500 전일대비 14,000 등락률 -3.85% 거래량 87,426 전일가 363,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]화학 업종 관심 필요한 국면 진입…순수유화주 매력↑외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여[특징주]대한유화, '성장 기대감' 52주 신고가 close 는 주당 3000원의 현금배당을 실시한다고 2일 공시했다. 배당금 총액은 185억원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr