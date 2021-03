구인모 거창군수, 자녀 축의금 1000만원 기부

거창군장학회, 아림 1004운동에 각각 500만원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 구인모 거창군수가 1000만원 상당을 거창군장학회와 아림 1004운동 본부에 기부했다고 2일 밝혔다.

구 군수는 “자녀 결혼식에 많은 분이 축하해 주신 데 감사의 인사를 드리면서 축하의 마음을 받은 것으로도 충분하다”며 지역사회에 보답하는 마음을 담아 환원하기로 하고 축의금 1000만 원 중 거창군장학회에 500만원, 아림 1004운동에 500만 원(쌀 60포 포함)을 각각 기부했다.

기부를 통해 구 군수는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 가운데 많은 분이 딸 결혼식에 축하의 말씀과 정성을 보내주셔서 감사드린다”며 “평소 군민들께 봉사하는 마음으로 공직생활을 봉직했으며, 군수로서 군민들의 사랑에 보답하고, 지역 사회의 기부 문화에 동참하기 위해 가족들과 뜻을 모아 거창군장학회와 아림 1004에 기부하게 되었다”고 밝혔다.

구 군수는 배우자 이선옥 여사와의 사이에 1남 1녀를 두고 있으며, 민선 7기 군수 취임 이후에 장학회 장학금, 이웃돕기성금, 코로나19 월급 기부와 거창군 삶의 쉼터 배식 봉사 등 꾸준한 봉사활동과 선행을 이어나가고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr