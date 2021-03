'집단감염' 외국인근로자 고용사업장 전수점검

고용부, 방역관리 강화 대책 시행

이재갑 "3월 한달간 모든 가용인력 투입"



[세종=아시아경제 문채석 기자] 외국인 근로자를 고용한 사업장에서 최근 코로나19 집단 감염이 발생하자 정부가 전수 점검에 나섰다.

고용노동부는 2일 이재갑 장관 주재로 열린 고용노동 위기 대응 태스크포스(TF) 대책회의에서 '외국인 근로자 고용 사업장 방역관리 강화 대책'을 시행하기로 했다고 밝혔다.

이에 따라 고용부는 외국인 근로자를 5명 이상 고용하고 기숙사를 보유한 제조업 사업장 1만1000여곳을 특별 전수 점검하기로 했다.

지방관서별로 특별 점검팀을 꾸려 지자체, 법무부 출입국 사무소와 공조하면서 이달 중 전수 점검을 완료할 방침이다.

점검에서 방역 수칙 위반이 적발된 사업장이나 점검에 불응한 사업장 등에 대해선 지자체에 통보해 과태료 부과 등 강도 높은 조치를 할 계획이다.

코로나19 집단 감염 우려가 클 경우 유전자증폭(PCR) 검사도 받도록 한다.

이 밖에 고용부는 올해 모든 산업안전감독과 근로감독에서 사업장의 방역 수칙 이행 여부를 핵심 점검 사항에 포함하기로 했다.

이 장관은 "각 지방관서에서는 이달 한 달은 모든 가용한 인력을 투입해 특별 전수 점검에 집중하고 위반 사항은 지자체와의 협조로 단호하게 조치해 방역관리를 철저히 해달라"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr