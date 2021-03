[아시아경제 이민지 기자] 슈펙스비앤피 슈펙스비앤피 058530 | 코스닥 증권정보 현재가 162 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일거래소, 슈펙스비앤피 주권매매거래 정지슈펙스비앤피, 대표이사 횡령 등 혐의로 공소 제기 확인 close 는 지난해 영업이익으로 11억4581만원을 기록해 전년대비 66% 줄었다고 2일 공시했다. 매출액은 51% 감소한 200억원을 기록했고 순손실은 86억원으로 집계됐다.

회사 측은 “코로나19 등 외부환경으로 인한 유통사업부의 판매부진으로 매출액이 줄었다”며 “주식연계사채의 금융비용이 줄었고 공정가치금융자산에 대한 평가손실이 감소했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr