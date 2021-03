누적 접종자 2만3000명, 이상반응은 156건…"전부 경증"

이상반응 중 아스트라제네카 155건·화이자 1건

[아시아경제 김지희 기자] 코로나19 백신 접종 대상자 1442명이 전날 추가 접종을 받으면서 누적 접종자 수가 2만3086명이 됐다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 2일 0시 기준으로 아스트라제네카 백신은 2만2191명, 화이자 백신을 895명이 접종했다고 밝혔다.

접종기관과 대상자별로는 요양병원이 1만7402명(8.6%), 요양시설 4771명(4.4%), 코로나19 환자 치료병원 895명(1.6%), 코로나19 1차 대응요원 18명이 접종을 받았다. 요양병원과 요양시설 등의 만 65세 미만 입소자·종사자는 아스트라제네카 백신을 맞고, 코로나19 환자 치료병원 종사자는 화이자 백신의 접종 대상이다.

코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나 신고된 사례는 하루 사이 4건이 추가돼 총 156건으로 집계됐다. 모두 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 두통, 발열, 메스꺼움, 구토 등 경증 사례였다.

아스트라제네카 백신 접종 이후 이상반응이 나타난 경우가 155건으로 대부분을 차지했고, 화이자 접종 후 신고된 사례는 1건이다.

