[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 2일 대구 수성동 본점과 봉무동 DGB혁신센터에서 대한적십자사 대구경북혈액원과 함께 ‘임직원 사랑의 헌혈’ 행사를 실시했다고 밝혔다.

DGB대구은행은 코로나19 상황에 따른 지역 내 혈액 부족 상황을 극복하는 데 힘을 보태기 위해 자발적인 임직원 헌혈 나눔을 실시하고 있다.

임성훈 행장은 “혈액 수급이 시급한 상황에 오늘 헌혈 행사로 조금이나마 보탬이 되었으면 좋겠다"면서 "앞으로도 지속적인 관심을 기울여 지역에서의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

