[포토]류경기 중랑구청장, 사회적 경제 기본법 제정 촉구

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 ‘사회적 경제 기본법’의 조속한 제정 촉구에 나섰다.

‘사회적 경제’란 이윤 극대화가 최고의 가치인 시장경제와 달리 사람의 가치를 우위에 두는 경제활동으로 관련법이 지난 7년간 제정되지 못해 어려움이 있었다.

류경기 중랑구청장은 전국사회연대경제지방정부협의회가 제작한 ‘사회적경제기본법’ 제정 촉구 영상에 출연, ‘사회적 경제는 사회 공동의 문제를 경제 공동체를 만들어 해결해 나가는 건강하고 혁신적인 대안’이라고 강조했다.

류경기 중랑구청장은 “포스트 코로나 시대에는 연대와 협력을 기반으로 하는 사회적 경제의 중요성이 더욱 커질 것”이라며 “사회적경제 기본법안이 하루빨리 통과되어 지역경제를 활성화시키는 정책과 사업들이 더욱 탄력받을 수 있길 바란다”고 말했다.

구는 2019년 ‘중랑구 사회적 경제 활성화 지원에 관한 조례’를 제정, 사회적 경제 활성화를 위한 제도적 기반을 마련, 중화2동에 사회적경제지원센터를 건립, 사회적경제기업에게 입주공간을 제공했다.

또 지난해에는 사회적경제기업 제품 및 서비스의 판로확대를 위해 온라인 사회적경제 장터를 개최하기도 했다.

올해는 사회적경제 생태계를 구축하기 위해 사회적경제 박람회 개최 및 사회적경제기업 팝업스토어 운영 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.

